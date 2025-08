Chiamata di soccorso nella serata di domenica al centralino dei vigili del fuoco per un veicolo in fiamme.

Galleria fotografica Auto in fiamme a Cassano Magnago 4 di 4

La chiamata è scattata intorno alle ore 22 quando i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Cassano Magnago in via De Gasperi per l’incendio di un’autovettura.

Non si registrano feriti.