Auto si ribalta a Luino, illeso il conducente
I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per mettere in sicurezza un veicolo finito in una riva a lato di via Gorizia, nel Comune di Luino
Intervento dei vigili del fuoco questa mattina (venerdì 29 agosto) a Luino, in via Gorizia, per un incidente che ha coinvolto un’auto finita fuori strada e ribaltatasi lungo una riva. L’allarme è scattato intorno alle 8:20.
L’auto si ribalta in una riva
Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario.
Nessuna conseguenza per il conducente
L’uomo alla guida del mezzo è uscito autonomamente dall’abitacolo e non ha avuto bisogno di cure mediche. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, ma non risultano coinvolti altri veicoli.
