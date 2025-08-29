Varese News

Auto si ribalta a Luino, illeso il conducente

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per mettere in sicurezza un veicolo finito in una riva a lato di via Gorizia, nel Comune di Luino

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina (venerdì 29 agosto) a Luino, in via Gorizia, per un incidente che ha coinvolto un’auto finita fuori strada e ribaltatasi lungo una riva. L’allarme è scattato intorno alle 8:20.

L’auto si ribalta in una riva

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario.

Nessuna conseguenza per il conducente

L’uomo alla guida del mezzo è uscito autonomamente dall’abitacolo e non ha avuto bisogno di cure mediche. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, ma non risultano coinvolti altri veicoli.

Pubblicato il 29 Agosto 2025
