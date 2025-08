Biodiversità, via libera al piano regionale biennale per le brughiere a sud di Malpensa

La Giunta regionale lombarda ha approvato uno schema di accordo con il Parco Lombardo della Valle del Ticino per interventi di tutela e valorizzazione delle brughiere del Gaggio e del Campo della Promessa, aree di alto valore naturalistico situate a sud di Malpensa.

Interventi previsti nel biennio 2025-2026

L’accordo prevede lo stanziamento delle risorse necessarie per i prossimi due anni, con l’obiettivo di proteggere habitat e specie di pregio. Seguirà un’intesa operativa con Sea (Società esercizi aeroportuali) per definire modalità e tempi degli interventi.

Monitoraggio faunistico

Nel provvedimento rientra anche un finanziamento di 36.300 euro alla Fondazione Lombardia per l’Ambiente per le attività di monitoraggio faunistico svolte nell’area, nell’ambito dell’Osservatorio regionale per la biodiversità.

L’assessore Comazzi: «Un presidio strategico per la biodiversità»

«Con questa delibera confermiamo il nostro impegno a favore di un’area che rappresenta un presidio strategico per la biodiversità lombarda» – dichiara l’assessore al Territorio Gianluca Comazzi – «La collaborazione con il Parco del Ticino e con tutti i soggetti coinvolti ci consente di attuare interventi mirati ed efficaci».