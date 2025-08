Bloccato volo sulla pista a Malpensa: ricercato per terrorismo arrestato mentre stava per decollare

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Malpensa, in collaborazione con la Polizia di Stato di Varese, ha arrestato un ventiquattrenne francese di origine marocchina, ricercato dalle autorità francesi per evasione dall’obbligo di firma, in quanto già detenuto in Francia per reati legati al terrorismo di matrice jihadista. L’arresto è stato effettuato nell’ambito di un’operazione di cooperazione internazionale (Foto Ai di repertorio).

Bloccato sull’aereo già in fase di rullaggio sulle piste

Il giovane, segnalato in partenza dallo scalo aereo di Malpensa a bordo di un volo non meglio precisato, è stato individuato dai poliziotti della Polizia di Frontiera Aerea di Malpensa grazie ai sistemi informatici a disposizione delle forze dell’ordine. In tempi rapidi, gli agenti hanno identificato che l’uomo stava per imbarcarsi su un volo diretto in Bahrein, che si trovava già in fase di rullaggio sulle piste dello scalo. In coordinamento con l’Ente di gestione aeroportuale, è stato deciso di bloccare il decollo del volo, che è stato fatto rientrare in piazzola di sosta.

Accertamenti e rinvenimento di una chiave

Una volta fatto scendere il ricercato, gli agenti hanno condotto l’uomo negli uffici della Polaria per ulteriori verifiche. Durante gli accertamenti, è stata rinvenuta una chiave appartenente a un veicolo con cui il giovane era arrivato in aeroporto, ma l’uomo non era in grado di ricordare la targa del mezzo. La vettura è stata successivamente rintracciata in un parcheggio adiacente l’area partenze e ispezionata con attenzione dagli agenti.

Arresto e trasferimento in carcere

Al termine delle verifiche, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi, il giovane è stato arrestato per fini estradizionali. L’operazione è stata condotta dai poliziotti della Polaria e dal personale della D.I.G.O.S. della Questura di Varese. Dopo le formalità di rito, il cittadino francese è stato trasferito presso la casa circondariale di Busto Arsizio, a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano.