Cascine in festa a Ispra: tre serate di gusto e convivialità dal 22 al 24 agosto

Dal 22 al 24 agosto 2025, il cortile di via Cascine a Ispra (VA) si anima con la nuova edizione di Cascine in Festa, l’appuntamento organizzato dal Comitato Cascine che ogni estate richiama residenti e visitatori per una tre giorni all’insegna del buon cibo, della musica e della convivialità.

Ogni sera, a partire dalle ore 19.00, lo spazio all’aperto ospiterà un ricco stand gastronomico dove gustare specialità della tradizione, come pizzoccheri e polenta taragna, accompagnati da birra, fritti e altri piatti tipici. Un’occasione per ritrovarsi, cenare all’aperto e godersi l’atmosfera semplice e genuina di una festa di paese.

Sapori di montagna e spirito di comunità

Il menu proposto unisce piatti rustici e gustosi a prezzi popolari, con un’attenzione particolare alla qualità e alla tradizione. Non mancheranno le patatine, le birre artigianali e proposte pensate anche per i più piccoli.

Oltre alla cucina, le tre serate promettono musica, intrattenimento e momenti di allegria in un ambiente familiare e accogliente. Un’occasione ideale per salutare l’estate in compagnia.

Quando e dove

La festa si svolge nelle serate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 agosto 2025, a partire dalle ore 19.00, nel cortile di via Cascine a Ispra. Non è richiesta prenotazione.

Per restare aggiornati sul programma, sul menu e sulle eventuali novità, il Comitato Cascine invita a seguire i propri canali social, dove è disponibile anche il menu completo tramite QR code.

Info utili

Organizzazione: Comitato Cascine

Date: 22, 23 e 24 agosto 2025

Orario: dalle ore 19.00

Luogo: Via Cascine, Ispra (VA)

Contatti e aggiornamenti: social Facebook e Instagram del Comitato Cascine