Cerca di rubare i tendoni esterni del supermercato, scoperto dai dipendenti

L'uomo è stato notato mentre stava rimuovento i teli di nylon con un taglierino per poi caricarli in auto. Denunciato dalla polizia

polizia di como

Nel pomeriggio di sabato la Polizia di Stato di Como ha denunciato a piede libero un 63enne italiano, residente a Fino Mornasco (CO) per il tentativo di furto di tendoni di nylon nell’area del parcheggio esterno del sito commerciale LIDL di via Cecilio a Como. (immagine di repertorio)

Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, intervenuti immediatamente sul posto su segnalazione della Sala Operativa, hanno raccolto la testimonianza del responsabile del punto vendita, che ha riferito di essere stata allertata da una dipendente appena giunta sul posto per iniziare il proprio turno di lavoro, che aveva notato un uomo nell’area parcheggio dell’esercizio commerciale intento con un taglierino ad asportare i tendoni in nylon dalle strutture in metallo poste all’esterno dell’esercizio commerciale e successivamente effettuare l’azione di riporli nella propria autovettura.

I poliziotti una volta identificato sul posto il 63enne, lo hanno invitato a mostrare il contenuto all’interno dell’auto e a restituire il materiale asportato illegalmente. A seguito del ritrovamento del materiale sottratto, l’uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato.

Pubblicato il 18 Agosto 2025
