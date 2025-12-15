Varese News

Lombardia

Schianto in autostrada a Fino Mornasco: grave un 63enne incastrato nelle lamiere dell’auto

L'incidente nella serata di domenica 14 dicembre, poco prima delle 23. Il conducente è stato estratto dalle lamiere dopo un complesso intervento e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como

Generico 15 Dec 2025

Grave incidente nella tarda serata di ieri, domenica 14 dicembre, sull’autostrada A9 in direzione Milano, poco dopo l’ingresso di Fino Mornasco. Un’auto ha perso il controllo, andando a sbattere contro il muro e il guardrail laterale. Alla guida un uomo di 63 anni, rimasto incastrato nell’abitacolo e soccorso dai vigili del fuoco.

L’allarme è scattato poco prima delle 23. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze, due auto mediche  e la Polizia stradale per la gestione del traffico e i rilievi.

Il conducente è stato estratto dalle lamiere dopo un complesso intervento e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto riferito dai soccorritori, non sarebbe in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che l’uomo abbia perso il controllo della vettura senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Il traffico in direzione Milano è stato bloccato per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto autostradale.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 15 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.