Schianto in autostrada a Fino Mornasco: grave un 63enne incastrato nelle lamiere dell’auto
L'incidente nella serata di domenica 14 dicembre, poco prima delle 23. Il conducente è stato estratto dalle lamiere dopo un complesso intervento e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como
Grave incidente nella tarda serata di ieri, domenica 14 dicembre, sull’autostrada A9 in direzione Milano, poco dopo l’ingresso di Fino Mornasco. Un’auto ha perso il controllo, andando a sbattere contro il muro e il guardrail laterale. Alla guida un uomo di 63 anni, rimasto incastrato nell’abitacolo e soccorso dai vigili del fuoco.
L’allarme è scattato poco prima delle 23. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze, due auto mediche e la Polizia stradale per la gestione del traffico e i rilievi.
Il conducente è stato estratto dalle lamiere dopo un complesso intervento e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto riferito dai soccorritori, non sarebbe in pericolo di vita.
Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che l’uomo abbia perso il controllo della vettura senza il coinvolgimento di altri veicoli.
Il traffico in direzione Milano è stato bloccato per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto autostradale.
