Chiuso per tre notti il tratto di A8 tra l’allacciamento della tangenziale ovest e Fiera Milano

Nei primi tre giorni di settembre sono previsti lavori di sistemazione della pavimentazione stradale in direzione Milano

Chiusure previste sulla autostrada A8 Milano-Varese, per consentire una serie di lavori di pavimentazione. Nelle tre notti di lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 settembre, con orario dalle 21 alle 5 del mattino seguente, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A50 Tangenziale ovest e Fiera Milano, verso Milano.

Pertanto, dopo l’immissione obbligatoria sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna, uscire allo svincolo 1 Rho-Pero-Monza, proseguire sul Raccordo Fiera di Milano (R37) verso Monza ed entrare in A4 Torino-Trieste attraverso il nodo di Pero, seguendo le indicazioni per Brescia/Venezia; in ulteriore alternativa, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso A52/Monza ed immettersi sulla A8 verso Milano.

Pubblicato il 29 Agosto 2025
