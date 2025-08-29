Varese News

Chiusure notturne sulla Diramazione Gallarate-Gattico: limitazioni tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico in programma due chiusure notturne per ispezioni e lavori nella galleria “Melissa e Mambrino”, con deviazioni su viabilità ordinaria

Autostrade per l’Italia ha annunciato una serie di chiusure notturne sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico per consentire interventi di ispezione e manutenzione all’interno della galleria “Melissa e Mambrino”. I lavori interesseranno il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, in entrambe le direzioni, in due distinte notti tra l’1 e il 9 settembre.

Prima chiusura: direzione A26

La prima chiusura è prevista dalle ore 21:00 di lunedì 1 settembre alle 5:00 di martedì 2 settembre. In questo intervallo sarà chiuso il tratto in direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino.

Sarà inoltre interdetto l’ingresso alla stazione di Sesto Calende Vergiate in entrambe le direzioni: verso la A26 e verso la A8 Milano-Varese.

Percorsi alternativi consigliati:

Per chi è in viaggio verso la A26, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, si consiglia di proseguire lungo la SS33 del Sempione e poi la SS32, rientrando sulla D08 alla stazione di Castelletto Ticino.

Per chi vuole entrare a Sesto Calende Vergiate in direzione A26, si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino.

Per chi è diretto verso la A8, l’alternativa consigliata è l’ingresso di Besnate.

Seconda chiusura: direzione A8

La seconda interruzione avverrà dalle ore 21:00 di lunedì 8 settembre alle 5:00 di martedì 9 settembre, con chiusura del tratto tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione A8 Milano-Varese.

Anche in questo caso sono previste uscite obbligatorie e deviazioni su viabilità ordinaria.

Percorso alternativo consigliato:

Dopo l’uscita obbligatoria a Castelletto Ticino, si consiglia di proseguire lungo la SS32 e la SS33 del Sempione in direzione Milano, per rientrare sulla D08 alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

Interventi mirati per la sicurezza

Le chiusure si rendono necessarie per garantire la piena efficienza e sicurezza della galleria “Melissa e Mambrino”. La società autostradale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.

Pubblicato il 29 Agosto 2025
