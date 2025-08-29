Chiusure notturne sulla Diramazione Gallarate-Gattico: limitazioni tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino
Sulla Diramazione Gallarate-Gattico in programma due chiusure notturne per ispezioni e lavori nella galleria “Melissa e Mambrino”, con deviazioni su viabilità ordinaria
Autostrade per l’Italia ha annunciato una serie di chiusure notturne sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico per consentire interventi di ispezione e manutenzione all’interno della galleria “Melissa e Mambrino”. I lavori interesseranno il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, in entrambe le direzioni, in due distinte notti tra l’1 e il 9 settembre.
Prima chiusura: direzione A26
La prima chiusura è prevista dalle ore 21:00 di lunedì 1 settembre alle 5:00 di martedì 2 settembre. In questo intervallo sarà chiuso il tratto in direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino.
Sarà inoltre interdetto l’ingresso alla stazione di Sesto Calende Vergiate in entrambe le direzioni: verso la A26 e verso la A8 Milano-Varese.
Percorsi alternativi consigliati:
Per chi è in viaggio verso la A26, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, si consiglia di proseguire lungo la SS33 del Sempione e poi la SS32, rientrando sulla D08 alla stazione di Castelletto Ticino.
Per chi vuole entrare a Sesto Calende Vergiate in direzione A26, si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino.
Per chi è diretto verso la A8, l’alternativa consigliata è l’ingresso di Besnate.
Seconda chiusura: direzione A8
La seconda interruzione avverrà dalle ore 21:00 di lunedì 8 settembre alle 5:00 di martedì 9 settembre, con chiusura del tratto tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione A8 Milano-Varese.
Anche in questo caso sono previste uscite obbligatorie e deviazioni su viabilità ordinaria.
Percorso alternativo consigliato:
Dopo l’uscita obbligatoria a Castelletto Ticino, si consiglia di proseguire lungo la SS32 e la SS33 del Sempione in direzione Milano, per rientrare sulla D08 alla stazione di Sesto Calende Vergiate.
Interventi mirati per la sicurezza
Le chiusure si rendono necessarie per garantire la piena efficienza e sicurezza della galleria “Melissa e Mambrino”. La società autostradale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.