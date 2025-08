Comerio, al via i lavori di ripristino del porfido: senso unico in via Garibaldi

Partiranno lunedì 4 agosto i lavori di ripristino della pavimentazione in porfido nel centro di Comerio. Gli interventi interesseranno diversi tratti di strada danneggiati e avranno un costo complessivo di circa 150 mila euro, coperti da fondi di bilancio comunale.

Dove si svolgeranno i lavori

I lavori coinvolgeranno principalmente via Garibaldi, nel tratto compreso tra Largo Ossola e la rotonda che interseca via Borghi e la SS 394. Per consentire gli interventi, sarà istituito temporaneamente un senso unico di marcia in questa via e scatteranno divieti di sosta con rimozione forzata e restringimenti della carreggiata anche su:

Via Piave e Largo Ossola

Via Giardini

Via alla Chiesa

I divieti e le modifiche alla viabilità saranno attivi dal 4 agosto al 12 settembre 2025, nella fascia oraria 8.00-18.00 nei giorni feriali, con possibilità di proroga.

Attenzione alla segnaletica

La Polizia locale raccomanda la massima attenzione alla segnaletica che sarà posizionata in anticipo per informare i residenti e gli automobilisti. «Le variazioni saranno segnalate di volta in volta in base all’avanzamento dei lavori», spiegano dagli uffici comunali.