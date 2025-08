Corner itineranti e “atelier dello sguardo”: così comunità montana cerca di attirare i giovani

Per coinvolgere i minori, giovani che vivono nei paesini che punteggiano il Nord del Varesotto, comunità montana Valli del Verbano ha investito su un progetto dinamico che, a differenza del modello “informagiovani”, cerca di catturate l’attenzione dei ragazzi direttamente sul territorio: con “MinD – Mettiamoci in Dialogo“ prende cioè vita un progetto innovativo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni.

L’iniziativa, promossa dalla Comunità Montana Valli del Verbano, si fonda su un partenariato solido che coinvolge Cooperativa Sociale Eureka!, Focus Laveno ODV e Gattabuia APS.

L’obiettivo è chiaro: coinvolgere tutti i centri del Distretto di Cittiglio, nessuno escluso – dai Comuni più piccoli fino ai poli più attrattivi come Gavirate e Laveno Mombello, già

ricchi di scuole, sale studio e luoghi d’incontro giovanile – con l’intento di far sentire ogni

giovane parte di una rete più ampia, vicina e concreta.

Un nuovo modello di orientamento

MinD nasce dalla consapevolezza che i tradizionali sportelli Informagiovani non rispondono più alle esigenze attuali dei ragazzi: oggi i giovani cercano spazi dinamici,

integrati nella loro quotidianità.

Per questo, il progetto rinnova e trasforma i servizi in Corner itineranti e touch point diffusi, portando l’informazione direttamente nei luoghi di vita reale: centri commerciali, sale studio, biblioteche, parrocchie, spazi comunali. Non più sportelli fissi, dunque, ma occasioni di incontro vivo e informale, dove il dialogo con operatori formati e giovani peer diventa lo strumento per orientarsi e scoprire opportunità concrete.

Le azioni in programma

Nel periodo novembre 2025 – ottobre 2026, il progetto prevede un calendario ricco di iniziative:

Corner itineranti: veri e propri punti informativi mobili che portano i servizi sul territorio.

Atelier dello sguardo: laboratori di fotografia e video nelle scuole superiori per esplorare la propria identità e progettualità.

Peer to Peer Lab: incontri mensili per formare un gruppo di giovani promotori.

Summer Camp: tre giornate immersive dedicate alla coprogettazione di attività.

Evento finale co-progettato: realizzato in sinergia con il Summer End Festival di Laveno, con i giovani protagonisti dietro l’obiettivo per raccontare l’evento in modo creativo.

Un progetto sostenibile e in evoluzione

Il progetto è stato presentato per la partecipazione al bando regionale “La Lombardia è dei Giovani 2025”, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI.

Tuttavia, anche qualora non ottenesse il finanziamento previsto, MinD verrà comunque avviato almeno nella sua componente fondamentale, quella dei Corner itineranti, mediante risorse che verranno determinate attraverso il coinvolgimento proattivo dei sindaci dell’Ambito Distrettuale di Cittiglio all’interno del Piano di Zona.

Una rete per crescere insieme

Secondo Matteo Marchesi, Presidente dell’Ufficio d’Ambito di Cittiglio e sindaco di Sangiano: «Abbiamo voluto che MinD parlasse a tutti i giovani, anche a quelli che vivono nei piccoli paesi, senza dimenticare i centri più grandi e vivaci come Gavirate, Besozzo e Laveno. Questo progetto nasce per portare informazione e opportunità direttamente nei luoghi in cui i ragazzi vivono e si

incontrano, rendendoli protagonisti e non semplici destinatari».

Per l’assessore al Sociale della Comunità Montana Valli del Verbano Emilio Ballinari «MinD

rappresenta un investimento concreto sui giovani, sulle loro energie e sul loro futuro. È un

progetto che parla il loro linguaggio, li incontra dove vivono e li mette al centro. Come

Comunità Montana crediamo fortemente nel valore di una comunità che cresce insieme ai

suoi giovani, ascoltandoli e costruendo con loro percorsi di partecipazione attiva e

consapevole».