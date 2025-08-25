Varese News

Cuveglio saluta l’estate con due giorni di festa alla Baita Santa Maria

venerdì 30 e sabato 31 agosto due serate ricche di musica, piatti tipici e nuovi sapori come pizzoccheri e gnocco fritto per chiudere in bellezza l’estate a Cuveglio

Sagre, Fiere e Feste

30 Agosto 2025 - 31 Agosto 2025

La tradizionale Festa di Fine Estate torna a Cuveglio con due giornate ricche di gusto, musica e divertimento. L’appuntamento è per venerdì 30 e sabato 31 agosto alla Baita Santa Maria di via Battista San Martino 97,.

Lo stand gastronomico, cuore della festa, sarà attivo venerdì dalle 19 e sabato sia a pranzo (dalle 12) che a cena (dalle 19). Tra le specialità proposte quest’anno spiccano due gustose novità: i pizzoccheri fatti a mano e il gnocco fritto, affiancati dai piatti tipici che da sempre caratterizzano questo appuntamento.

Il programma musicale prevede invece due serate danzanti con orchestre live: venerdì salirà sul palco la Plaza Band, mentre sabato sera sarà la volta del duo Patrizia e Patrizio. Un’occasione per scatenarsi in pista o semplicemente godersi buona musica in compagnia.

Organizzata dal Comune di Cuveglio e dalla Pro Loco, la festa si propone come momento di aggregazione aperto a tutti, dai residenti ai visitatori. L’ambiente familiare della Baita Santa Maria, immersa nel verde, rende l’iniziativa ideale anche per famiglie e gruppi di amici.

25 Agosto 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

