Dal 1950 la stessa stretta di mano: il segreto (svelato) dell’officina Gallotti che vende auto come una volta

In una cartolina degli anni Cinquanta i bordi della carreggiata, in via Carlo Noè a Gallarate, sono ancora sterrati e accompagnati da prato, ma già allora c’era l’officina di Gallotti Auto. «Siamo qui dal 1950. Sempre con lo stesso spirito» dice Andrea Gallotti, terza generazione dell’attività di vendita autoveicoli e assistenza nella zona di Malpensa.

Galleria fotografica Gallotti Auto, dal 1950 4 di 10

Gli esordi sono ricordati ancora oggi da qualche elemento vintage, come la bicicletta Bianchi in esposizione all’ingresso.

Ma a distanza di 75 anni, qual è lo spirito rimasto uguale? «Fin dal 1950 mio nonno Carlo Gallotti ha sempre puntato sulle “buone relazioni”: la stretta di mano si è evoluta, modernizzata, ma ogni contratto lo firmiamo sempre mettendoci la faccia» dice ancora Andrea.

E da questo punto di vista l’espressione tutto in famiglia non è un’esagerazione, perché davvero si parla di passaggi di generazione in generazione: da Gallotti Carlo a Gallotti Pietro, a Gallotti Andrea, fino a Tommaso che oggi è il volto della comunicazione digitale, con le offerte proposte anche su Facebook, Instagram, Linkedin e Tik Tok.

Il digitale funziona sul marketing, ma dietro – insistono – c’è il contatto diretto che s’instaura con il cliente: «Siamo ancora una piccola bottega di una volta: vogliamo trasmettere serenità in un momento delicato come l’acquisto dell’auto, che – se ci pensate – è il secondo bene più costoso per una persona, dopo la casa. Noi lavoriamo sempre fisicamente a contatto con il cliente: per noi il contatto non si limita a quello digitale, ai numeri di telefono. Qui siamo sempre pronti a trovare soluzioni, dalle vetture sostitutive al carro attrezzi in caso di difficoltò, sopperendo e andando oltre anche rispetto alle garanzie offerte dai contratti». I servizi di assistenza sono offerti sette giorni su sette, 24 ore su 24.

La particolarità di Gallotti Auto è la specializzazione nella vendita di auto Km0 e usate.

«Vogliamo vendere le auto come si vendono una volta, con trasparenza sui prezzi, evitando finanziamenti e rateizzazione a tassi assurdi che spesso vengono proposti. Chi entra qui trova porte aperte e chiarezza. Usiamo la professionalità per selezionare i veicoli, sulla base di quel che conosciamo e studiamo, senza cedere alle mode».

Certo oggi l’attività di famiglia è un gruppo più ampio della sola famiglia. Ma – insiste Andrea – guidato dallo stesso spirito: « Il cliente non è un numero, è una persona. Anche la scelta dei nostri collaboratori è guidata da questo, la capacità di avere a che fare con il cliente. Io cerco sempre persone migliori di me» conclude con un sorriso.