Due arresti per rapine a farmacie e supermercati tra Buccinasco e Corsico

Due uomini, di 40 e 53 anni, sono stati arrestati nei giorni scorsi dai Carabinieri di Buccinasco con l’accusa di rapina aggravata. Entrambi sono ritenuti responsabili di diversi colpi messi a segno in attività commerciali della zona, soprattutto farmacie e supermercati.

Arresto a fine luglio per un quarantenne

Nel pomeriggio del 26 luglio 2025 i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne italiano. L’uomo è indagato per sei rapine, tentate o consumate, commesse tra marzo e maggio 2025 a Buccinasco.

Secondo le ricostruzioni investigative, i colpi sarebbero stati messi a segno con armi e seguendo modalità analoghe, talvolta anche nello stesso giorno. La serie di rapine aveva creato forte preoccupazione nella comunità locale. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Milano su richiesta della Procura e l’uomo è stato portato al carcere di San Vittore.

Nuovo provvedimento ad agosto per un cinquantatreenne

Un secondo arresto è avvenuto il 2 agosto 2025. Anche in questo caso i Carabinieri di Buccinasco hanno dato esecuzione a un’ordinanza del G.I.P. di Milano nei confronti di un cinquantatreenne italiano, accusato di rapina aggravata.

Le indagini, avviate già nell’estate 2024, riguardano rapine commesse tra Buccinasco e Corsico. All’uomo sono contestate anche la ricettazione di un motoveicolo rubato e cinque rapine particolarmente violente, effettuate con armi da fuoco. Per lui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione di Corsico.