Due feriti in una caduta in moto a Samarate

Hanno 18 e 53 anni gli uomini coinvolti in un sinistro in via Solferino, intervento di ambulanze e carabinieri

Ambulanza generica 2024

Attimi di paura poco prima delle 14 di giovedì in via Solferino a Samarate, dove si è verificato un incidente stradale con una caduta da moto che ha coinvolto due persone: un ragazzo di 18 anni e un uomo di 53.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un mezzo di soccorso avanzato dell’AREU. Entrambi i feriti sono stati classificati in codice verde, segno che le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Allertati anche i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Pubblicato il 07 Agosto 2025
