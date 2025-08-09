Esce di strada in viale Repubblica a Busto Arsizio, 62enne ferito e portato in ospedale

Un uomo di 62 anni è rimasto ferito questa mattina presto a Busto Arsizio, dopo essere finito contro un ostacolo mentre percorreva viale Repubblica, all’altezza del civico 15.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 e ha richiesto l’intervento di polizia, vigili del fuoco e soccorritori.

Sul posto sono arrivati rapidamente un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e il mezzo di supporto dell’automedica. L’uomo è stato assistito in codice giallo — indicativo di condizioni di media gravità — e poi trasferito all’ospedale di Busto Arsizio.

I vigili del fuoco hanno collaborato nelle operazioni di sicurezza dell’area, mentre la polizia si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.