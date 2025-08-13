Estate in sicurezza: la Polizia di Stato al fianco dei viaggiatori
Dalla strada alla ferrovia, fino al cielo: Stradale, Ferroviaria e Reparto Volo impegnati ogni giorno per garantire viaggi sicuri durante la grande mobilità estiva
Nel pieno della mobilità estiva, con milioni di italiani in viaggio per vacanze o ricongiungimenti familiari, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno a garantire sicurezza e assistenza su tutto il territorio nazionale. Le Specialità della Polizia – Stradale, Ferroviaria e Reparto Volo – presidiano quotidianamente le principali arterie di spostamento.
Sulle strade e autostrade, la Polizia Stradale intensifica i controlli e la vigilanza per contrastare le condotte di guida pericolose, promuovendo prudenza e responsabilità. Nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni, la Polizia Ferroviaria opera per prevenire reati e offrire una presenza rassicurante ai viaggiatori.
Dall’alto, aeromobili ed elicotteri del Reparto Volo sorvegliano il traffico e individuano eventuali situazioni di rischio o emergenza, coordinando gli interventi a terra.
Per raccontare questo impegno, è stato realizzato uno spot con immagini autentiche che ritraggono gli operatori mentre aiutano, ascoltano e accompagnano chi viaggia. Un unico messaggio attraversa ogni scena: ovunque ci sia un viaggiatore, la Polizia di Stato è pronta a #essercisempre.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.