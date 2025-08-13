Varese News

Estate in sicurezza: la Polizia di Stato al fianco dei viaggiatori

Dalla strada alla ferrovia, fino al cielo: Stradale, Ferroviaria e Reparto Volo impegnati ogni giorno per garantire viaggi sicuri durante la grande mobilità estiva

Nel pieno della mobilità estiva, con milioni di italiani in viaggio per vacanze o ricongiungimenti familiari, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno a garantire sicurezza e assistenza su tutto il territorio nazionale. Le Specialità della Polizia – Stradale, Ferroviaria e Reparto Volo – presidiano quotidianamente le principali arterie di spostamento.

Sulle strade e autostrade, la Polizia Stradale intensifica i controlli e la vigilanza per contrastare le condotte di guida pericolose, promuovendo prudenza e responsabilità. Nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni, la Polizia Ferroviaria opera per prevenire reati e offrire una presenza rassicurante ai viaggiatori.

Dall’alto, aeromobili ed elicotteri del Reparto Volo sorvegliano il traffico e individuano eventuali situazioni di rischio o emergenza, coordinando gli interventi a terra.

Per raccontare questo impegno, è stato realizzato uno spot con immagini autentiche che ritraggono gli operatori mentre aiutano, ascoltano e accompagnano chi viaggia. Un unico messaggio attraversa ogni scena: ovunque ci sia un viaggiatore, la Polizia di Stato è pronta a #essercisempre.

Pubblicato il 13 Agosto 2025
