Ferisce due agenti in un tentativo di fuga, ventenne arrestato a Como
Ha trascinato per alcuni metri uno dei due poliziotti che ha sbattuto violentemente contro il guardrail. Gli agenti sono poi riusciti a bloccarlo
La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato un 21enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora, per tentato omicidio, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, resistenza a Pubblico Ufficiale, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.
La Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Como, già da tempo era sulle tracce del 21enne, notando la sua fiorente attività di spaccio nelle aree di Erba (CO), Asso (CO), Merone (CO), Canzo (CO) e nelle zone limitrofe. Ieri pomeriggio, intorno alle 15.00, è stato individuato nei pressi di Asso (CO), all’interno di un parcheggio situato lungo la strada provinciale per Bellagio, mentre stava cedendo droga ad “acquirente” a bordo della propria autovettura.
Gli agenti si sono quindi avvicinati alla sua macchina, intenti a procedere al controllo del 21enne che ha tentato subito la fuga, speronando un cestone di legno, causando il ferimento di un agente che, schiacciato contro un altro veicolo in sosta, con grande prontezza è riuscito a divincolarsi saltando sopra l’auto parcheggiata; un secondo agente, intuendo l’intento del fuggitivo, ha aperto lo sportello anteriore lato passeggero dell’autovettura del 21enne, venendo però trascinato per alcuni metri e sbattuto violentemente contro il guardrail. Nonostante ciò, l’operatore, si è aggrappato con determinazione al veicolo, riuscendo ad accedervi mentre era ancora in corsa.
Una volta riuscito a fermare il mezzo, il 21enne ha tentato nuovamente la fuga a piedi, venendo fermato dagli altri agenti della Squadra Mobile che, data la violenza con la quale si dimenava, lo hanno immobilizzato ed arrestato. Il 21enne arrestato è stato, inoltre, denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. È stato poi condotto alla Casa Circondariale “Bassone” di Como su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.