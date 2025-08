Festa di Sant’Eusebio a Casciago: migliaia di persone per la tradizione, nonostante la pioggia

La pioggia è arrivata solo in tarda serata, ma non ha rovinato la festa. Migliaia di persone hanno preso parte ieri, 1 agosto, alla Festa di Sant’Eusebio a Casciago, una delle ricorrenze più attese del paese. L’evento, organizzato dalla Comunità Pastorale di Sant’Eusebio insieme a un gruppo numeroso di volontari, ha confermato ancora una volta la sua capacità di richiamare fedeli e curiosi anche da fuori comune.

Una giornata tra messe, barelle e momenti di comunità

La festa è cominciata fin dalla mattina con le celebrazioni religiose. Le messe hanno aperto la giornata, seguite dalla colazione, una novità introdotta per l’edizione 2025 che ha subito raccolto apprezzamenti da parte dei partecipanti.

Non sono mancati i momenti di tradizione più radicati: il pranzo comunitario, il suono delle campane e l’incanto delle barelle, uno dei momenti più suggestivi e identitari della festa, hanno accompagnato l’intero pomeriggio.

Fuochi d’artificio sotto la pioggia

La pioggia ha cominciato a cadere intorno alle 23, proprio quando stava per iniziare lo spettacolo pirotecnico che, come da tradizione, conclude la festa. Nonostante il maltempo, in tantissimi sono rimasti per assistere ai fuochi, applaudendo lo show che ha illuminato il cielo sopra Casciago.

L’impegno dei volontari e lo sguardo al prossimo anno

La buona riuscita dell’evento è merito soprattutto dei volontari che ogni anno si impegnano per mantenere viva questa ricorrenza. L’appuntamento è già fissato per il 2026, quando la Festa di Sant’Eusebio tornerà ad animare il paese con la stessa passione.