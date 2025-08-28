Il maltempo “annulla” la chiusura dello svincolo di Busto Arsizio

È stata annullata la chiusura prevista per questa sera, giovedì 28 agosto, dello svincolo di Busto Arsizio sull’autostrada A8 Milano-Varese.

Il provvedimento riguardava riguardava l’uscita per chi viaggia in direzione da Milano verso Varese e doveva essere in vigore dalle ore 22 di giovedì alle 5 di venerdì 29 agosto.

A comunicarlo è la società autostradale, che ha deciso di revocare l’intervento a causa del maltempo e del peggioramento delle condizioni meteorologiche.