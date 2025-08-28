Il maltempo “annulla” la chiusura dello svincolo di Busto Arsizio
Il tratto in uscita verso Busto Arsizio da Milano sarebbe dovuto restare chiuso dalle 22 alle 5
È stata annullata la chiusura prevista per questa sera, giovedì 28 agosto, dello svincolo di Busto Arsizio sull’autostrada A8 Milano-Varese.
Il provvedimento riguardava riguardava l’uscita per chi viaggia in direzione da Milano verso Varese e doveva essere in vigore dalle ore 22 di giovedì alle 5 di venerdì 29 agosto.
A comunicarlo è la società autostradale, che ha deciso di revocare l’intervento a causa del maltempo e del peggioramento delle condizioni meteorologiche.
