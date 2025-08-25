Varese News

Il Saronno gioca bene, la Varesina vince in rimonta

Amichevole a Vedano Olona che premia le Fenici capaci nella ripresa di ribaltare il vantaggio nel primo tempo degli amaretti

Varesina - Inter Primavera 2-1

Ultima domenica di amichevoli prima dell’esordio stagionale per la Varesina che si è scesa in campo a Vedano Olona contro l’Fbc Saronno. Il finale premia le fenici, che si portano a casa la vittoria 2-1 ma gli amaretti giocano bene, soprattutto nel primo tempo, e si prendono applausi.

LA CRONACA

Parte forte il Saronno che prima si va vedere per due volte sulla destra con Vaglio, che però non riesce a concludere, mentre al 13′ ci pensa Moretti a sbloccare il risultato. La Varesina incassa il colpo ma non si scompone e va vicina al pari già nel primo tempo con l’ispirato Larhrib. I gol dei rossoblu arrivano nella ripresa, entrambi da sviluppi di corner: nel primo caso è Sassi a pescare Pirola in mezzo all’area per l’incornata che vale l’1-1. Poco dopo, dall’altra bandierina, Baud stacca sul primo palo insaccando il cross di Valisena.

Dopo l’allenamento in famiglia contro la Juniores di giovedì, la Varesina si preparerà per domenica 31 agosto quando all’Elmec Solar Stadium ci sarà la sfida al Varese per il primo turno della Coppa Italia di Serie D.

Pubblicato il 25 Agosto 2025
