Il Varese inizia il campionato in anticipo

È stata una giornata di conferenze in casa Imperia che, dopo un’estate complicata, cerca di farsi trovare pronta per l’inizio della stagione. La società nerazzurra, che sarà la prima avversaria del Varese in campionato, ha però un problema legato allo stadio di casa che al momento non le permette di disputare la gare casalinghe.

A spiegare l’attualità è stato, nel corso di una conferenza stampa nella giornata di giovedì 28 agosto, l’allenatore Gianluca Riolfo: «La prima giornata di campionato, in attesa del benestare della federazione, con un grande ringraziamento alla società Lavagnese per la disponibilità che ci ha già dato e che ci ridarà e alla società del Varese, dobbiamo anticipare sabato 6 settembre alle ore 16».

Una notizia che quindi cambia in parte i piani della società biancorossa, che avrà una trasferta più corta (230 km anziché 300 la distanza dalle Bustecche) ma con un giorno in meno per preparare la gara. L’Imperia invece ha già giocato al “Riboli” di Lavagna nel primo impegno ufficiale di stagione, il preliminare di Coppa Italia di Serie D, contro il Celle Varazze. I nerazzurri, dopo il pareggio nei tempi regolamentari, sono stati eliminati ai rigori.