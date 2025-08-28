Il Varese inizia il campionato in anticipo
La prima di campionato vedrà i biancorossi ospiti dell’Imperia al "Riboli" di Lavagna sabato 6 settembre alle ore 16
È stata una giornata di conferenze in casa Imperia che, dopo un’estate complicata, cerca di farsi trovare pronta per l’inizio della stagione. La società nerazzurra, che sarà la prima avversaria del Varese in campionato, ha però un problema legato allo stadio di casa che al momento non le permette di disputare la gare casalinghe.
A spiegare l’attualità è stato, nel corso di una conferenza stampa nella giornata di giovedì 28 agosto, l’allenatore Gianluca Riolfo: «La prima giornata di campionato, in attesa del benestare della federazione, con un grande ringraziamento alla società Lavagnese per la disponibilità che ci ha già dato e che ci ridarà e alla società del Varese, dobbiamo anticipare sabato 6 settembre alle ore 16».
Una notizia che quindi cambia in parte i piani della società biancorossa, che avrà una trasferta più corta (230 km anziché 300 la distanza dalle Bustecche) ma con un giorno in meno per preparare la gara. L’Imperia invece ha già giocato al “Riboli” di Lavagna nel primo impegno ufficiale di stagione, il preliminare di Coppa Italia di Serie D, contro il Celle Varazze. I nerazzurri, dopo il pareggio nei tempi regolamentari, sono stati eliminati ai rigori.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.