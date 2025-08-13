Il Twirling Buguggiate sul tetto del mondo: a Torino sei atleti medaglie d’oro

Buguggiate porta il suo nome ai vertici del twirling mondiale.

Nel World Baton Twirling Championship, in scena a Torino nella prima settimana d’agosto, la massima categoria internazionale, Twirling Buguggiate ha visto i suoi cinque atleti – Carlotta Turroni, Carlotta Colombo, Giulia Broggi, Angelo Gammieri e Lara Foglia – salire sul gradino più alto del podio con il Gruppo Twirling Corps, composto da 36 atleti selezionati da 13 società diverse. Al gruppo si aggiunge anche la medaglia d’oro conquistata da Gaia Valcamonica nella specialità artistic twirl youth B.

Sempre nel livello élite, il massimo livello mondiale, Carlotta Turroni ha gareggiato anche nell’Individuale Artistic (classificandosi al 27esimo posto) nel Duet con Angelo Gammieri (12esimo posto), dimostrando il valore tecnico del club anche nelle prove più difficili.

Nella Nation Cup, dedicata ai livelli A e B, la squadra ha compiuto un’impresa degna di nota: tutti gli atleti hanno raggiunto le finali mondiali, piazzandosi tra il primo posto di Gaia Valcamonica – oro mondiale nell’Artistic Twirl livello B e quarta nel Solo – e l’ottavo. In mezzo, il quarto posto di Chiara Marchesi (XStrut liv. A), il quinto di Martina Milanese (XStrut liv. A), il sesto di Giulia Broggi e Alice Pattaro (Duet liv. B) e di Lara Foglia (XStrut liv. A), l’ottavo di Carlotta Colombo e Ilaria Serena (Duet liv. A) e di Angelo Gammieri (Solo liv. A).