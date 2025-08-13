Azzate festeggia Gaia Valcamonica: medaglia d’oro ai mondiali di Twirling

Da Azzate ai mondiali di Torino, passando per un’altra stagione ricca di successi e allenamenti che l’hanno portata fin lassù, sul gradino più alto del podio mondiale. Gaia Valcamonica, 13 anni, atleta della società Twirling Buguggiate, ha conquistato il titolo di campionessa del mondo nella specialità artistic twirl youth B, coronando un percorso netto: vittoria nella fase preliminare, nella semifinale e nella finale, sempre con esercizi impeccabili ed eleganti, e soprattutto senza mai commettere una caduta.

Il trionfo è arrivato ai Campionati mondiali di twirling, ospitati a Torino dal 3 agosto, e rappresenta un nuovo capitolo di una carriera che, nonostante la giovanissima età, ha già collezionato importanti successi. Lo scorso anno, infatti, Gaia aveva vinto l’oro europeo a Poreč, in Croazia.

In questa edizione iridata, oltre al titolo mondiale, la giovane azzatese ha centrato anche un prestigioso quarto posto – su 59 atlete provenienti da ogni angolo del pianeta – nella specialità solo youth B.

Un doppio risultato che conferma il talento e la determinazione di un’atleta capace di portare il twirling della provincia di Varese sul palcoscenico internazionale.