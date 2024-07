Il Twirling Buguggiate conquista anche l’European Cup in Croazia

Dopo il successo di Liverpool nella Coppa del Mondo che ha visto Giorgia Colascilla conquistare la medaglia d’argento, il Twirling Buguggiate si è preparato per una nuova competizione internazionale: l’European Cup, che si è tenuta a Porec, in Croazia, dal 9 al 14 luglio.

«Le emozioni durante questa settimana sono state infinite, tra ansia, tensione, gioia, sorrisi, abbracci e incoraggiamenti -spiega l’allenatrice Stefania Cabbia- . Dodici atleti della società sono scesi in campo con nove esercizi, di cui sei sono passati in finale, ottenendo brillanti risultati in categorie che includevano anche una quarantina tra i migliori atleti d’Europa».

Questi i risultati : Angelo Gammieri: 4° classificato con Freestyle LIV. Élite e 8° classificato con SOLO LIV. A Senior

Giorgia Leonardi: 11ª classificata con SOLO LIV A Adult

Carlotta Turroni: 12ª classificata con SOLO LIV A Senior

Martina Milanese: 11ª classificata con Freestyle LIV B Junior

Ilaria Serena: 6ª classificata con SOLO LIV B Junior e 7ª classificata con 2BASTONI LIV B Junior

Nella specialità COREOGRAFIC TEAM, Desirè Costantini, Carlotta Colombo, Ilaria Serena, Lara Foglia, Carlotta Turroni, Maia Livraghi, Angelo Gammieri, Alice Pattaro e Giulia Broggi si sono qualificati al 5° posto con un esercizio di 28 atleti, in collaborazione con altre due società di twirling: Olimpia e Borgolavezzaro.

Il risultato più importante è stato ottenuto da Gaia Valcamonica, la più giovane del gruppo, di soli 12 anni, che alla sua prima esperienza ha conquistato la medaglia d’oro: è di Azzate ed è la migliore d’Europa nella sua categoria.

«Numerose le performance in gara da zero penalità, con grinta e determinazione che hanno caratterizzato tutti gli atleti. Gli eccezionali risultati sono il frutto di una buona preparazione fisica e tecnica -continua l’allenatrice- . Un ringraziamento speciale va agli allenatori Ilaria Interligi, Daniele Zambito, che ha accompagnato in campo tutti i ragazzi, Zsuzsua Matulai e Luca Giacon per la preparazione fisica specifica, oltre alla Mental Coach Alessandra Visconti».

L’esperienza internazionale non termina qui. Ad agosto, il Twirling Buguggiate porterà in Svezia l’atleta Angelo Gammieri, entrato nella nazionale italiana, che parteciperà al Campionato del Mondo nella specialità Rhythmic Twirl.