Imparare le lingue con Varese Corsi: ecco i corsi in partenza
In arrivo nuovi corsi per imparare le lingue. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni
Con i corsi di lingue proposti da Varese Corsi, ogni studente può trovare il percorso più adatto al proprio livello e ai propri obiettivi, grazie a un’offerta varia e strutturata.
Particolarmente ricca è l’offerta di inglese, la lingua da sempre più richiesta: dai corsi base (A0) alle lezioni dedicate alla conversazione, dall’inglese per viaggiare al Travel English, fino a tante altre possibilità su misura.
Per scoprire tutti i corsi di inglese, clicca qui.
Ampio spazio anche al francese, con corsi che vanno dal livello A0 al B1, pensati per accompagnare gli studenti in un percorso graduale fino a raggiungere una buona fluidità linguistica.
Per scoprire tutti i corsi di francese, clicca qui.
Non manca l’offerta di italiano per stranieri, con tre corsi differenziati per livello, ideali per chi desidera imparare o migliorare la lingua e integrarsi meglio nella vita quotidiana e lavorativa.
Per scoprire tutti i corsi di italiano per stranieri, clicca qui.
Lo spagnolo è protagonista con proposte che spaziano dalla grammatica alle lezioni di conversazione con insegnanti madrelingua, per un apprendimento autentico e dinamico.
Per scoprire tutti i corsi di spagnolo, clicca qui.
Infine, il tedesco: ben sei corsi disponibili, che consentono di avvicinarsi a questa lingua partendo da zero oppure di perfezionarla grazie a percorsi avanzati e a moduli di conversazione.
Per scoprire tutti i corsi di tedesco, clicca qui.
Per ulteriori informazioni consultare il sito cliccando qui
