Incendio in una fabbrica abbandonata a Germignaga

Vigili del fuoco al lavoro in via Stehli: nessun ferito

Incendio fabbrica Germignaga

Incendio in una vecchia fabbrica abbandonata a Germignaga. I Vigili del fuoco sono al lavoro dalle 19 di oggi, martedì 26 agosto, in via Stehli. Le fiamme sono divampate all’interno dell’edificio abbandonato da tempo.

Sul posto sono impegnate diverse squadre con due autopompe, due autobotti e un furgone adibito al trasporto di bombole d’aria. Non si registrano feriti.

Pubblicato il 26 Agosto 2025
