Incendio in una fabbrica abbandonata a Germignaga
Vigili del fuoco al lavoro in via Stehli: nessun ferito
Incendio in una vecchia fabbrica abbandonata a Germignaga. I Vigili del fuoco sono al lavoro dalle 19 di oggi, martedì 26 agosto, in via Stehli. Le fiamme sono divampate all’interno dell’edificio abbandonato da tempo.
Un vigile del fuoco durante l’intervento
Sul posto sono impegnate diverse squadre con due autopompe, due autobotti e un furgone adibito al trasporto di bombole d’aria. Non si registrano feriti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.