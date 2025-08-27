Inchiesta per reati finanziari nel Luganese: arrestati due domiciliati in Ticino

La Polizia cantonale e il Ministero pubblico del Canton Ticino hanno confermato l’apertura di un procedimento penale che coinvolge una società fiduciaria con sede nel Luganese, al centro di un’indagine per presunti reati finanziari.

Sotto esame raccolta e gestione di fondi in Svizzera e all’estero

L’indagine, in corso da diversi mesi, mira ad accertare la sussistenza di reati penali legati a un’estesa attività di raccolta e gestione di capitali destinati a investimenti finanziari, sia sul territorio elvetico sia all’estero.

Negli scorsi giorni, su ordine della magistratura, sono state effettuate perquisizioni e sequestri di materiale cartaceo e informatico presso le sedi della società fiduciaria.

Due arresti convalidati dal GPC

Sono già stati tratti in arresto due soggetti: una cittadina svizzera di 48 anni e un cittadino italiano di 39 anni, entrambi domiciliati nel Luganese. Le misure restrittive della libertà personale sono state confermate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).

Secondo quanto comunicato, i reati ipotizzati comprendono:

truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele, riciclaggio di denaro.

Segreto istruttorio e ulteriori accertamenti

L’autorità inquirente precisa che ulteriori atti istruttori verranno valutati nei prossimi giorni, anche sulla base dei risultati delle verifiche già in corso.

Nel rispetto del segreto istruttorio, non verranno al momento forniti ulteriori dettagli in merito all’indagine o ai soggetti coinvolti.