Incidente nella notte a Somma Lombardo sulla SS 336 dir: una persona coinvolta
I vigili del fuoco sono intervenuti pochi minuti dopo la mezzanotte sulla SS 336 dir a Somma Lombardo per un incidente che ha coinvolto un solo veicolo
Poco dopo la mezzanotte di venerdì 29 agosto, alle 00:05, i vigili del fuoco sono intervenuti a Somma Lombardo lungo la SS 336 dir per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura. L’intervento si è reso necessario per la messa in sicurezza del mezzo e dell’area.
Intervento dei soccorsi nella notte
L’allarme è scattato nella notte tra giovedì e venerdì. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento locale, che hanno operato per mettere in sicurezza il veicolo incidentato.
Un solo veicolo coinvolto
Secondo quanto riferito, si è trattato di un incidente autonomo: un’unica auto è rimasta coinvolta, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Le dinamiche del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.
Una persona coinvolta
Nell’incidente è rimasta coinvolta una persona. Al momento non sono state fornite indicazioni ufficiali sulle sue condizioni, ma non risultano ferite gravi. La persona è stata presa in carico dai sanitari per le valutazioni del caso.
