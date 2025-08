Incidente tra auto e moto sulla Varesina: due feriti tra Castiglione e Venegono. Traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 2 agosto, lungo la strada statale Varesina, al confine tra i comuni di Castiglione Olona e Venegono Inferiore, in frazione Somadeo.

Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 16.50, un’auto (una Dacia Sandero bordeaux) in uscita dalla stazione di servizio avrebbe centrato una moto sulla quale viaggiavano un uomo e una donna poco più che cinquantenni. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

I soccorsi e i rilievi dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica per prestare assistenza ai due motociclisti, entrambi rimasti feriti nello scontro e presi in cura dal personale sanitario dopo essere stati soccorsi nei primi momenti successivi all’impatto da alcuni passanti. Sono stati trattati in “codice giallo“.

I carabinieri stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. La zona è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

L’incidente ha causato lunghe code in entrambe le direzioni della Varesina, con rallentamenti che da Castiglione Olona si estendono fino a Tradate. Gli automobilisti diretti verso la zona sono invitati a prestare attenzione e, se possibile, a scegliere percorsi alternativi.