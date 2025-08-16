Incidente tra auto e scooter sul ponte della Fornara a Luino
Scontro in tarda mattinata tra un’autovettura e uno scooter sul ponte che collega Luino a Germignaga. La passeggera, una donna di 75 anni, è stata trasportata in codice giallo a Varese. Illesi il marito, conducente del mezzo a due ruote, e la guidatrice dell’auto
Sabato mattina intorno alle ore 11.00, si è verificato un incidente stradale sul ponte della Fornara, al confine tra Luino e Germignaga. Coinvolti un’autovettura e uno scooter condotto da un uomo con a bordo la moglie 70enne.
Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter sarebbe stato tamponato dall’auto, causando la caduta a terra di centauro e passeggera. Ad avere la peggio è stata la donna, che ha riportato un probabile trauma toracico. Soccorsa dai volontari della Croce Rossa di Luino, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Varese.
Il marito, conducente dello scooter, e la donna al volante dell’autovettura hanno invece rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Sul posto, oltre ai soccorritori di Padana Emergenza sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Germignaga e di Luino per i rilievi e la gestione del traffico.
