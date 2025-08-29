L’artista Fabio Cipolla dona un nuovo volto alla vecchia cabina elettrica di Corgeno
I lavori di riqualificazione coordinati dal Comune di Vergiate sono in corso e trasformeranno la vecchia struttura in un piccolo omaggio al Lago di Comabbio
La vecchia cabina elettrica Enel di Corgeno cambia volto. Sono infatti cominciati i lavori di riqualificazione della struttura, coordinati dall’amministrazione comunale di Vergiate e realizzati in collaborazione con l’artista Fabio Cipolla.
I lavori sono ancora in corso, ma l’edificio che fino a pochi giorni fa versava in cattive condizioni, ora presenta già una parte completamente rinnovata e decorata con un murale dedicato ai paesaggi del Lago di Comabbio.
Ad aggiornare sull’andamento dei lavori sono stati il sindaco Daniele Parrino e l’assessore ai Lavori pubblici e al Decoro urbano Marino Facchin. «Grazie alla disponibilità di Fabio Cipolla abbiamo la possibilità di riqualificare questa cabina e mettere un altro piccolo tassello alla creazione di un paese più bello».
