Varese News

Varese Laghi

L’artista Fabio Cipolla dona un nuovo volto alla vecchia cabina elettrica di Corgeno

I lavori di riqualificazione coordinati dal Comune di Vergiate sono in corso e trasformeranno la vecchia struttura in un piccolo omaggio al Lago di Comabbio

Generico 25 Aug 2025

La vecchia cabina elettrica Enel di Corgeno cambia volto. Sono infatti cominciati i lavori di riqualificazione della struttura, coordinati dall’amministrazione comunale di Vergiate e realizzati in collaborazione con l’artista Fabio Cipolla.

I lavori sono ancora in corso, ma l’edificio che fino a pochi giorni fa versava in cattive condizioni, ora presenta già una parte completamente rinnovata e decorata con un murale dedicato ai paesaggi del Lago di Comabbio.

Ad aggiornare sull’andamento dei lavori sono stati il sindaco Daniele Parrino e l’assessore ai Lavori pubblici e al Decoro urbano Marino Facchin. «Grazie alla disponibilità di Fabio Cipolla abbiamo la possibilità di riqualificare questa cabina e mettere un altro piccolo tassello alla creazione di un paese più bello».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Agosto 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.