L’artista Fabio Cipolla dona un nuovo volto alla vecchia cabina elettrica di Corgeno

La vecchia cabina elettrica Enel di Corgeno cambia volto. Sono infatti cominciati i lavori di riqualificazione della struttura, coordinati dall’amministrazione comunale di Vergiate e realizzati in collaborazione con l’artista Fabio Cipolla.

I lavori sono ancora in corso, ma l’edificio che fino a pochi giorni fa versava in cattive condizioni, ora presenta già una parte completamente rinnovata e decorata con un murale dedicato ai paesaggi del Lago di Comabbio.

Ad aggiornare sull’andamento dei lavori sono stati il sindaco Daniele Parrino e l’assessore ai Lavori pubblici e al Decoro urbano Marino Facchin. «Grazie alla disponibilità di Fabio Cipolla abbiamo la possibilità di riqualificare questa cabina e mettere un altro piccolo tassello alla creazione di un paese più bello».