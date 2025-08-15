L’ultimo saluto di Avigno a Gianna Spada: “Ci ha insegnato la bellezza del mondo”

Si sono svolti ieri, giovedì 14 agosto, ad Avigno i funerali di Gianna Spada di 94 anni, madre della nostra collega Alessandra Toni. La cerimonia funebre si è tenuta nella chiesa parrocchiale, dove don Francesco Corti ha celebrato la messa. «Gianna è tornata nella chiesa che ha sempre frequentato con fede e affetto fino a otto anni fa – ha detto il parroco – quando è stata accolta nell’istituto di Barasso per ragioni di salute e di cura, pur seguita poi con affetto e vicinanza dai suoi familiari. Ora è ritornata a casa, nella chiesa che ha visto fin dagli inizi nascere come comunità».

Nel suo saluto, don Corti ha ricordato il significato cristiano della sepoltura: «Dopo la nostra preghiera, il suo corpo riposerà nel cimitero di Velate, vicino al marito che l’ha preceduta in quel luogo di dormizione in attesa della risurrezione finale. Cimitero, secondo l’etimologia cristiana, vuol dire il luogo dove si dorme, dove saremo risvegliati per la risurrezione. Io credo che questa risurrezione finale sia davvero il fine della nostra vita; la comunione piena con Dio».

Particolarmente toccante il ricordo dei figli Roberto, Rossella e Alessandra: «Ci ha fatto conoscere la bellezza del mondo perché ci ha spinto ad essere curiosi e aperti verso la conoscenza, a cominciare dalla natura, in particolare la montagna, fino alla letteratura. Lei sì che aveva letto veramente “Alla ricerca del tempo perduto” di Proust».

Tutta la redazione di Varesenews è vicina alla collega Alessandra e alla sua famiglia per la scomparsa dell’amata madre.

