Madre e figlio scivolano e si infortunano nei boschi sopra Arogno, due elicotteri in soccorso

Intervento estremamente complesso nel pomeriggio di domenica 24 agosto nei boschi sopra Arogno. Per soccorrere una turista straniera e il figlio, infortunatosi pure lui mentre tentava di aiutare la madre, è stato necessario l’intervento di due elicotteri della Rega.

La donna stava effettuando un’escursione nei boschi sopra Arogno. Giunta in zona Sighignola, a circa 1000 metri di quota, è scivolata sul sentiero. Nella caduta, ha riportato ferite medio-gravi ed ha quindi avvisato i familiari, i quali hanno dato l’allarme tramite il numero d’emergenza europeo 112. Tre di loro (il marito e due figli) sono poi partiti a cercarla. Durante le ricerche della donna, anche uno dei figli è purtroppo scivolato, riportando pure lui ferite medio-gravi.

La madre, udendo la sua richiesta d’aiuto, ha fornito ulteriori dettagli alla centrale operativa della Rega sulla presenza in zona di una seconda persona infortunata. Vista la situazione estremamente complessa, l’operatrice della centrale d’allarme della Rega ha inviato sul posto due elicotteri.