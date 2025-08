Maltempo in Lombardia, oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco

Una violenta perturbazione ha colpito la Lombardia tra la sera di venerdì 1 agosto e la notte, portando con sé forti piogge, raffiche di vento e grandinate che hanno causato danni e disagi in diverse province. I Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre cento interventi di soccorso tecnico urgente.

Le aree più colpite

Secondo quanto riferito dai comandi provinciali, le zone più interessate sono state il lecchese, la provincia di Monza e Brianza e la bassa bresciana. Qui si sono registrati numerosi allagamenti di strade, scantinati e box, oltre a cadute di alberi e rami che hanno reso necessario l’intervento delle squadre di emergenza.

Centinaia di richieste di aiuto

Le prime chiamate sono arrivate nella tarda serata di ieri e si sono susseguite senza sosta per tutta la notte. In alcune aree, soprattutto nei centri abitati più piccoli, le forti raffiche di vento hanno danneggiato tettoie e strutture leggere. «Le operazioni sono ancora in corso – spiegano dai Vigili del Fuoco – e proseguiranno fino al completo ripristino della sicurezza».

L’impegno dei Vigili del Fuoco

Per fronteggiare l’emergenza sono state mobilitate squadre aggiuntive che hanno lavorato per ore nel drenaggio delle acque e nella rimozione di piante pericolanti. L’attività si è concentrata anche sulla messa in sicurezza di edifici privati e infrastrutture pubbliche danneggiate dalle forti raffiche di vento.