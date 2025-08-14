Meteo, a Ferragosto record di caldo?

«Sarà un Ferragosto da record?». Se lo chiede il centro geofisico prealpino in un post pubblicato alla vigilia della festa più amata dell’estate, quella che fa segnare in Italia il culmine delle vacanze e forse, quest’anno, anche l’apice della canicola.

Infatti «quest’anno nella giornata di Ferragosto proseguirà l’ondata di calore che persiste da una settimana, con bel tempo, molto caldo e afoso, massime stazionarie sui 32-33°C delle Prealpi e punte di 35-36°C sulla pianura. Si tratta di valori 5-6°C sopra la norma stagionale. Anche le minime saranno particolarmente elevate per il periodo tra 22 e 25°C. Annuvolamenti cumuliformi interesseranno i rilievi dal pomeriggio dove si potrebbe verificare un temporale di calore isolato. Tempo simile anche sabato e domenica.»

La statistica del CGP mette in evidenza che mediamente il periodo più caldo dell’estate cade nella terza decade di luglio, e per Ferragosto le temperature già si abbassano di 2-3 gradi.

Ma “il temporal d’agosto che rinfresca il bosco”, è sempre più raro e frequentemente l’estate si prolunga per tutto il mese. Il ferragosto mediamente più caldo a Varese è stato quello del 2021 con massima di 32.3°C ma la massima assoluta della giornata risale al 1985 con 33°C.

Quest’anno, se non faremo un nuovo record, ci andremo molto vicino!»