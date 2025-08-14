Varese News

Varese Laghi

Meteo, a Ferragosto record di caldo?

Il quesito dal centro geofisico prealpino di Varese: “Quest’anno nella giornata di Ferragosto proseguirà l’ondata di calore che persiste da una settimana“

sole

«Sarà un Ferragosto da record?». Se lo chiede il centro geofisico prealpino in un post pubblicato alla vigilia della festa più amata dell’estate, quella che fa segnare in Italia il culmine delle vacanze e forse, quest’anno, anche l’apice della canicola.

Infatti «quest’anno nella giornata di Ferragosto proseguirà l’ondata di calore che persiste da una settimana, con bel tempo, molto caldo e afoso, massime stazionarie sui 32-33°C delle Prealpi e punte di 35-36°C sulla pianura. Si tratta di valori 5-6°C sopra la norma stagionale. Anche le minime saranno particolarmente elevate per il periodo tra 22 e 25°C. Annuvolamenti cumuliformi interesseranno i rilievi dal pomeriggio dove si potrebbe verificare un temporale di calore isolato. Tempo simile anche sabato e domenica.»

La statistica del CGP mette in evidenza che mediamente il periodo più caldo dell’estate cade nella terza decade di luglio, e per Ferragosto le temperature già si abbassano di 2-3 gradi.

Ma “il temporal d’agosto che rinfresca il bosco”, è sempre più raro e frequentemente l’estate si prolunga per tutto il mese. Il ferragosto mediamente più caldo a Varese è stato quello del 2021 con massima di 32.3°C ma la massima assoluta della giornata risale al 1985 con 33°C.
Quest’anno, se non faremo un nuovo record, ci andremo molto vicino!»

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.