“No alla fame come arma di guerra”, domenica sera di nuovo in piazza per la Palestina

“A Varese rompiamo il silenzio… ancora. Dopo la forte partecipazione di domenica scorsa, torniamo a farci sentire”.

Il Comitato Varesino per la Palestina lancia un nuovo appello: “Torniamo per strada, domenica 3 agosto alle ore 22:00, in Piazza Montegrappa – Varese e in tutta la provincia, nelle piazze, nelle strade, davanti alle chiese, sotto casa: ovunque si possa fare rumore. Pentole, coperchi, mestoli, fischietti, campanelli, tamburi, voci, mani. Facciamo rumore per rompere il silenzio.

Portate bandiere palestinesi. Portate coscienza. Portate amici”.

“Chiediamo a tutti Comuni e a tutte le parrocchie della Provincia di organizzare lo stesso gesto nelle loro piazze o di far suonare le campane alle 22:00 – continua il Comitato -. Non c’è più tempo per restare in silenzio davanti a una fame imposta come arma di guerra.

L’iniziativa sarà un presidio statico e pacifico, ma rumoroso. Senza cortei, nel rispetto della sicurezza e della legalità. Saremo presenti a Varese con megafono e servizio d’ordine per coordinare e garantire lo svolgimento ordinato dell’evento. L’orario esatto: dalle 22:00 alle 22:15. Fate passaparola”.