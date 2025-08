Pallacanestro Uboldo, un anno da record in vista dei cinquant’anni

Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Si è conclusa in crescendo l’annata sportiva per la pallacanestro Uboldo. La società ha infatti raggiunto il traguardo di 120 atleti tesserati suddivisi in 8 squadre che raggruppano numerose categorie. Dal minibasket (under 9, scoiattoli ed esordienti), passando per gli under 13, under 15 fip, under 16 CSI, UISP open e DR4.

Buon impatto ha avuto l’attività di open day svoltasi ad inizio anno per le annate 2017-2018, attività che ha portato la pallacanestro Uboldo ad iscrivere una squadra di under 9 al campionato CSI primaverile ottenendo per i nostri piccoli atleti le prime vittorie sul campo.

Le altre due squadre del settore minibasket si sono consolidate nei rispettivi campionati CSI a buoni livelli affrontando squadre di “alto rango” a viso aperto.

Il settore giovanile ha ripreso a “muoversi” nelle categorie Fip sfiorando i playoff con la squadra under 15 promozionale e under 16 CSI mentre gli under 13 nel rispettivo campionato CSI hanno vinto il girone silver in una finale combattutissima.

Capitolo prima squadra: per il secondo anno consecutivo Uboldo ha raggiunto i playoff di DR4 perdendo la semifinale contro la fortissima squadra dei Legnano Knights. Considerando l’età media degli atleti molto bassa e il buon gruppo creatosi in questi ultimi due anni, i nostri ragazzi saranno ancora più motivati per affrontare la prossima annata sportiva con forti ambizioni di promozione.

Nel 2026 la Pallacanestro Uboldo taglierà il traguardo delle 50 candeline. Nell’ormai lontano 1976 un gruppo di ragazzi uboldesi appassionati di questo sport e cresciuti seguendo le imprese della Ignis Varese decisero di fondare l’allora Basket Libertas Uboldo. La società da allora è sempre rimasta radicata nel tessuto sociale cittadino facendo crescere generazioni di giovani sotto canestro. Con la stessa passione di sempre.

