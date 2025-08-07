Varese News

Politiche sociali e formazione, ecco il bando di tirocinio a Comabbio

Il programma è rivolto a disoccupati dai 18 anni in su, residenti o domiciliati in Lombardia, e prevede un tirocinio formativo retribuito all’interno delle istituzioni locali. Candidature aperte fino al 26 agosto

servizi sociali

Il Comune di Comabbio aderisce al programma “DoteComune” e attiva un tirocinio formativo nell’area Politiche sociali. L’opportunità è rivolta a cittadini disoccupati, dai 18 anni in su, residenti o domiciliati in Lombardia.

Un’opportunità formativa di 12 mesi

Il tirocinio avrà una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 20 ore. Il tirocinante verrà inserito in progetti legati all’ambito delle Politiche sociali del Comune: un’occasione di crescita professionale e personale all’interno della pubblica amministrazione.

“DoteComune” è un’iniziativa promossa da Regione Lombardia, ANCI Lombardia, AnciLab e dai Comuni aderenti, pensata per favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di persone disoccupate attraverso esperienze pratiche all’interno degli enti locali.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro martedì 26 agosto, inviando una mail all’indirizzo info@comune.comabbio.va.it , oppure consegnando la documentazione di persona all’ufficio Protocollo del Comune.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0331 968572 o scrivere una mail all’indirizzo segreteria@comune.comabbio.va.it .

Tutti i moduli e la documentazione necessaria sono disponibili nella pagina dedicata del sito del Comune o sul sito ufficiale del progetto: www.dotecomune.it

Pubblicato il 07 Agosto 2025
