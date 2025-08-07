Politiche sociali e formazione, ecco il bando di tirocinio a Comabbio
Il programma è rivolto a disoccupati dai 18 anni in su, residenti o domiciliati in Lombardia, e prevede un tirocinio formativo retribuito all’interno delle istituzioni locali. Candidature aperte fino al 26 agosto
Il Comune di Comabbio aderisce al programma “DoteComune” e attiva un tirocinio formativo nell’area Politiche sociali. L’opportunità è rivolta a cittadini disoccupati, dai 18 anni in su, residenti o domiciliati in Lombardia.
Un’opportunità formativa di 12 mesi
Il tirocinio avrà una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 20 ore. Il tirocinante verrà inserito in progetti legati all’ambito delle Politiche sociali del Comune: un’occasione di crescita professionale e personale all’interno della pubblica amministrazione.
“DoteComune” è un’iniziativa promossa da Regione Lombardia, ANCI Lombardia, AnciLab e dai Comuni aderenti, pensata per favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di persone disoccupate attraverso esperienze pratiche all’interno degli enti locali.
Come candidarsi
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro martedì 26 agosto, inviando una mail all’indirizzo info@comune.comabbio.va.it , oppure consegnando la documentazione di persona all’ufficio Protocollo del Comune.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0331 968572 o scrivere una mail all’indirizzo segreteria@comune.comabbio.va.it .
Tutti i moduli e la documentazione necessaria sono disponibili nella pagina dedicata del sito del Comune o sul sito ufficiale del progetto: www.dotecomune.it
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
lenny54 su Turisti ebrei con la kippah aggrediti in autogrill a Lainate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.