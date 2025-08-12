Porta la tua foto del cuore: a Materia la cornice si costruisce con materiali di recupero
Mercoledì 13 agosto alle 19.00 un nuovo appuntamento creativo con Ferdinando Giaquinto nel cortile di Materia, tra aperitivo e manualità, per dare nuova vita a legno e cartone trasformandoli in oggetti unici
L’estate di Materia Spazio Libero continua con proposte che uniscono manualità, incontro e sostenibilità. Dopo l’appuntamento di inizio agosto con Attacchiamo bottone, dedicato al cucito creativo, il cortile dello spazio culturale di Castronno torna ad animarsi con una nuova occasione per mettersi alla prova e imparare qualcosa di nuovo in un clima informale e conviviale.
Mercoledì 13 agosto, dalle ore 19, sarà il momento di “Che me ne faccio?”, un laboratorio di riciclo creativo pensato da Ferdinando Giaquinto per dare nuova vita a legni e cartoni riciclati, trasformandoli in cornici personalizzate. L’idea è quella di partire da una foto a cui si è affezionati, un disegno o altro (da portare) e costruire attorno a quel ricordo un oggetto unico, realizzato con le proprie mani e con materiali che altrimenti verrebbero scartati.
Come nel precedente incontro, non serve alcuna esperienza: l’obiettivo è condividere il piacere di creare, scambiare idee e chiacchiere, lasciandosi ispirare dall’atmosfera rilassata del giardino di Materia. Il laboratorio sarà accompagnato da un aperitivo, trasformando il momento creativo in un’esperienza di socialità e collaborazione.
Come partecipare
Per partecipare all’Aperireuse di mercoledì 13 agosto è necessaria la prenotazione cliccando QUI.
Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15 euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia. È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.
