Schianto in Ticino, coinvolta conducente della provincia di Varese

La Polizia cantonale comunica che giovedì poco dopo le 9 a Madonna del Piano vi è stato un incidente stradale. Una 57enne automobilista italiana residente in provincia di Varese circolava sulla strada cantonale in direzione di Ponte Tresa. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, in fase di svolta per raggiungere una stazione di servizio, vi è stata la collisione con un 76enne motociclista svizzero domiciliato nella regione che giungeva in direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone ovest e della Polizia Malcantone est nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano e della REGA, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l’uomo in elicottero all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 76enne ha riportato serie ferite, tali da metterne in pericolo la vita.