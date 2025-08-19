Scuole più sicure e accoglienti a Varese: al via i lavori in vista del nuovo anno scolastico

Con l’avvicinarsi del rientro tra i banchi, il Comune di Varese accelera sulle manutenzioni nelle scuole cittadine. Dal centro alle periferie, sono numerosi gli edifici scolastici interessati da lavori di riqualificazione: interventi su spogliatoi, aule, pavimentazioni, impianti e coperture, per un investimento complessivo di un milione di euro.

Lavori in corso in sette scuole della città

Il piano straordinario delle manutenzioni, che coinvolge anche strade e quartieri, dedica un’attenzione particolare al mondo della scuola. Alla primaria Foscolo nel quartiere di Bosto, ad esempio, si stanno rifacendo completamente gli spogliatoi: docce, servizi igienici, infissi, porte e impianti saranno rinnovati per accogliere al meglio gli alunni.

Alla Sacco è in corso il rifacimento della pavimentazione del corridoio al primo piano, mentre alla Pellico i lavori riguardano l’aula magna, dove verrà posata una nuova pavimentazione. Interventi analoghi interessano la Garibaldi di San Carlo e la Vidoletti, dove sono in corso opere sugli impianti e sui servizi igienici.

Alla Salvemini si sta procedendo con la riqualificazione di sette aule e delle coperture dell’edificio. Infine, sono in partenza i lavori alla Canetta, con un importante intervento impiantistico, e il ripristino delle coperture in altri plessi scolastici della città.

Civati: “La scuola è il cuore della comunità”

«Un milione di euro per le scuole di Varese – commenta Andrea Civati, assessore ai Lavori pubblici – il piano delle manutenzioni tocca strade, piazze e quartieri, ma la scuola rimane il principale luogo di crescita della comunità. Rendere più sicuri e accoglienti gli edifici scolastici è il modo migliore per costruire una città che cresce insieme ai suoi giovani».

Dimaggio: “Spazi più moderni e funzionali”

Sottolinea l’importanza degli interventi anche l’assessora ai Servizi educativi, Rossella Dimaggio: «In questi anni l’attenzione alle strutture scolastiche è sempre altissima – spiega – grazie a un complesso di piccoli e grandi interventi per rendere i luoghi dell’apprendimento dedicati ai nostri bambini e bambine sempre più fruibili, moderni e funzionali».