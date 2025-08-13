Varese News

Varese Laghi

Sul Lago Ceresio in arrivo i “barcavelox“ e controlli più serrati

Il diporto è in forte crescita. I dati: +15% di targhe definitive, circa 500 targhe turistiche nel 2025 e 60 targhe doganali speciali

Generico 11 Aug 2025

Sul lago Ceresio chi supererà i limiti di velocità rischia grosso. La Guardia di Finanza, già dotata di strumenti di monitoraggio, ha potenziato i controlli soprattutto sotto costa, con il supporto dell’Autorità di Bacino, che sta valutando l’acquisto di un “barcavelox” sul modello di quelli utilizzati nei canali veneziani. Un’azione resa possibile grazie alle nuove omologazioni e al coordinamento con le forze dell’ordine, in risposta alla crescita del numero di unità nautiche, anche condotte senza patente. Lo spiega Maurizio Tumbiolo, direttore dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla

La stagione 2025 è partita in anticipo, con l’emanazione a febbraio dell’Ordinanza Generale n. 136, che uniforma la normativa locale al Codice della nautica da diporto e alla Convenzione italo-svizzera. L’obiettivo: sicurezza della navigazione e prevenzione degli incidenti, sulla scia di quanto accaduto su altri laghi, incluso il vicino Lario.

Il monitoraggio vede in campo la Guardia di Finanza, la Scuola Italiana Cani di Salvataggio e le protezioni civili, con prossime intese anche con Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Fondamentale il coordinamento tra le Prefetture di Como e Varese per garantire un presidio costante.

Il diporto è in forte crescita: +15% di targhe definitive, circa 500 targhe turistiche nel 2025 e 60 targhe doganali speciali. Tutte le domande di noleggio passano dall’Autorità di Bacino e vengono comunicate alla GdF, così da individuare più facilmente eventuali abusivi.

Tra le novità, l’allungamento del canale di Lavena Ponte Tresa in accordo con il Cantone Ticino per ridurre velocità e moto ondoso. Il messaggio finale è chiaro: il lago è di tutti, ma va vissuto con rispetto, regole e responsabilità.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.