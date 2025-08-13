Sul Lago Ceresio in arrivo i “barcavelox“ e controlli più serrati

Sul lago Ceresio chi supererà i limiti di velocità rischia grosso. La Guardia di Finanza, già dotata di strumenti di monitoraggio, ha potenziato i controlli soprattutto sotto costa, con il supporto dell’Autorità di Bacino, che sta valutando l’acquisto di un “barcavelox” sul modello di quelli utilizzati nei canali veneziani. Un’azione resa possibile grazie alle nuove omologazioni e al coordinamento con le forze dell’ordine, in risposta alla crescita del numero di unità nautiche, anche condotte senza patente. Lo spiega Maurizio Tumbiolo, direttore dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla

La stagione 2025 è partita in anticipo, con l’emanazione a febbraio dell’Ordinanza Generale n. 136, che uniforma la normativa locale al Codice della nautica da diporto e alla Convenzione italo-svizzera. L’obiettivo: sicurezza della navigazione e prevenzione degli incidenti, sulla scia di quanto accaduto su altri laghi, incluso il vicino Lario.

Il monitoraggio vede in campo la Guardia di Finanza, la Scuola Italiana Cani di Salvataggio e le protezioni civili, con prossime intese anche con Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Fondamentale il coordinamento tra le Prefetture di Como e Varese per garantire un presidio costante.

Il diporto è in forte crescita: +15% di targhe definitive, circa 500 targhe turistiche nel 2025 e 60 targhe doganali speciali. Tutte le domande di noleggio passano dall’Autorità di Bacino e vengono comunicate alla GdF, così da individuare più facilmente eventuali abusivi.

Tra le novità, l’allungamento del canale di Lavena Ponte Tresa in accordo con il Cantone Ticino per ridurre velocità e moto ondoso. Il messaggio finale è chiaro: il lago è di tutti, ma va vissuto con rispetto, regole e responsabilità.