Teatro e rassegne, fondi regionali a Varese: Eccentrici Dadarò tra i beneficiari del bando 2025

Regione Lombardia ha pubblicato gli esiti del bando 2025 per il supporto alla produzione di spettacoli e rassegne teatrali, che assegna complessivamente 1,2 milioni di euro a 27 realtà culturali distribuite tra le province di Milano, Bergamo, Brescia, Lecco, Monza e Brianza e Varese. L’iniziativa, promossa dall’assessore alla Cultura Francesca Caruso, mira a sostenere compagnie, imprese culturali e professionisti attivi nella prosa, nel teatro per l’infanzia e nel teatro di figura.

Il sostegno a Varese

Per la provincia di Varese, a ottenere il contributo è stata l’Associazione Eccentrici Dadarò, realtà consolidata che da anni propone spettacoli e laboratori teatrali sia per il pubblico adulto sia per i più piccoli, con una particolare attenzione all’inclusione e alla dimensione sociale del teatro.

Il sostegno regionale permetterà alla compagnia di proseguire nella produzione di nuovi spettacoli e nella programmazione di attività sul territorio, contribuendo alla vivacità culturale della provincia.

L’impegno della Regione per il settore teatrale

“Con la pubblicazione dei risultati del bando – spiega l’assessore Caruso – prosegue il sostegno concreto a soggetti e professionisti che ogni giorno lavorano nel settore del teatro con abnegazione, passione e competenza. Si tratta di realtà che sviluppano progettualità solide, intrecciano relazioni autentiche con il pubblico e assicurano una presenza culturale continua sul territorio”.

L’assessore sottolinea anche i risultati ottenuti nel 2024: 210 nuovi spettacoli prodotti, oltre 5.000 repliche e 1,3 milioni di spettatori raggiunti, oltre a più di 2.600 contratti di lavoro attivati.

Una misura che guarda a produzioni, rassegne e tournée

I contributi del bando finanziano produzioni teatrali, rassegne, tournée nazionali e internazionali, attività laboratoriali e progetti educativi, con l’obiettivo di rafforzare la rete culturale lombarda e renderla sempre più accessibile al pubblico.