Tragedia nella notte: muore in un incendio una donna di 59 anni a Locate Triulzi

Una donna di 59 anni, di origini milanesi, è morta nella notte di venerdì in un incendio scoppiato intorno alle 4.30 nel suo appartamento in via Benedetto Secondo 1/C a Locate Triulzi. La vittima viveva da sola e per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

I Vigili del fuoco di Milano sono intervenuti con cinque mezzi, ma i soccorsi sono stati vani. Lo stabile è stato evacuato per precauzione: le famiglie sono successivamente rientrate nelle abitazioni, tranne nell’alloggio al piano superiore rispetto a quello della donna, ancora inagibile.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza andranno avanti per diverse ore. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.