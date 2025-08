“Aiutateci a ritrovarli”, l’appello per i gatti scappati nell’incendio di Locate Triulzi

Tre gatti sono scomparsi dopo l’incendio che, nella notte di venerdì 1° agosto, è costato la vita a una donna di 59 anni a Locate Triulzi. L’appello arriva da Elisa, amica della nipote della vittima, che chiede aiuto per ritrovarli e garantire loro una nuova casa.

L’allarme era scattato intorno alle 4.30 del mattino in un appartamento di via Benedetto Secondo 1/C. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, per la donna – milanese, che viveva da sola – non c’è stato nulla da fare.

Nell’appartamento vivevano anche tre gatti, che al momento risultano dispersi. Secondo i familiari, le finestre della stanza in cui si trovavano erano aperte e questo fa sperare che siano riusciti a scappare per mettersi in salvo.

«Sua nipote è una mia amica – scrive Elisa – e mi ha chiesto di dare una mano a ritrovarli. Vi chiedo di aiutarci a diffondere l’appello per poterli riportare a casa» . Chi li vedesse può contattare il numero: 3334425729.