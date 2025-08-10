Un altro weekend di picco a Milano Malpensa, con 340mila passeggeri in tre giorni
È la terza settimana di grandi movimenti sullo scalo, nel periodo di massima concentrazione delle vacanze estive per italiani e stranieri
Numeri da record per l’aeroporto di Milano Malpensa nell’ultimo weekend: tra venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 agosto sono previsti 340mila passeggeri, tra quelli in arrivo e quelli in partenza. A fornire i dati è Sea, la società di gestione dello scalo milanese (la foto è d’archivio).
Il dato conferma il trend di forte crescita che si era già visto nell’ultimo fine settimana di luglio e in quello a cavallo tra luglio e agosto, con grandi movimenti. Nell’ultimo weekend di luglio gli arrivi e le partenze complessive su Malpensa si erano attestati a 420mila, a cui si aggiungevano 130mila passeggeri che decollavano o atterravano a Milano Linate, dove si è rafforzata la presenza low cost di Easyjet.
È il periodo di picco per l’aeroporto, in coincidenza con il momento più favorevole per le vacanze estive degli italiani ma anche di molti stranieri. “Tirano” i voli per Grecia, Spagna, nonché quelli domestici per Sicilia e Sardegna. Oltre alla domanda a lungo raggio che è consolidata e che si poggia su due pilastri, l’Estremo Oriente in particolare con un portafoglio molto ampio da e per la Cina, e il Nord America, con offerta che si sta rafforzando in particolare sugli Usa.
Tra le novità in questa stagione estiva ci sono il volo diretto per la Thailandia (reintrodotto dopo una lunga parentesi) e quelli per Boston e Philadelphia negli Usa ma anche una proposta particolare come il volo all-business per le Maldive.
Il primo semestre del 2024 – prima dell’estate – si è chiuso con un incremento del traffico passeggeri del 10,8% su Milano Malpensa. Mentre già si annunciano le novità per la stagione summer 2026, come il ritorno del volo su Miami, utile anche per tutta l’area delle Antille e del Golfo del Messico.
