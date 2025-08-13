Un Ferragosto a Volandia, tra comandi degli aerei e Ferrari d’epoca

A Volandia, Ferragosto non è un giorno qualunque: il Parco e Museo del Volo a un passo da Malpensa, aprirà le porte a esperienze uniche: molteplici le iniziative in programma per chi deciderà di trascorrere la giornata del 15 agosto alla scoperta di aerei, elicotteri, razzi spaziali, mongolfiere, simulatori e aree giochi per i piccoli, all’interno delle storiche officine Caproni, sede del museo del volo più grande d’Italia. Un luogo in cui storia, tecnologia e passione si incontrano, e dove ogni visita diventa un’avventura da vivere anche in famiglia.

Per tutta la giornata il pubblico potrà, fra le altre cose, vedere e “visitare” il cockpit del Fiat G91, con una guida d’eccezione: il comandante Angelo Boscolo che di quel G 91 e’ stato Pony solista. Sarà lo stesso Boscolo a far scoprire al pubblico i segreti di una vera cabina di pilotaggio conducendo alla scoperta di comandi, strumenti e curiosità del mestiere.

Ad accompagnare i visitatori alla scoperta del cockpit del mitico F 104 – uno degli aerei più iconici della storia aeronautica – sara’ invece il tenente colonnello Pier Ernesto Ottone, già pilota del 104 e di molti jet di linea. Guide che hanno vissuto in prima persona l’esperienza di pilotare due velivoli che hanno fatto la storia dell’aviazione, pronti a condividere con il pubblico di Volandia aneddoti ed esperienze uniche.

Ma le sorprese di un Ferragosto a Volandia non finiscono qui: quando penserete di aver visto tutto, per chi ama le quattro ruote, ci sarà la possibilità di sedersi nell’abitacolo di una Ferrari d’epoca pronta a mostrarsi in tutta la sua bellezza e fascino che vi condurrà in un’atmosfera d’altri tempi.

Con le sue collezioni, i simulatori, le aree gioco e i grandi spazi all’aperto, Volandia è il posto perfetto per trascorrere il Ferragosto con gli amici o in famiglia: un’occasione unica per vivere il fascino del volo e la passione per i motori in un’unica, indimenticabile esperienza.