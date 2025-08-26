Un parco urbano al posto dei palazzoni di San Giulio, Castellanza punta su un bando regionale

Un parco verde al posto dei palazzoni di San Giulio a Castellanza. Con una determina di agosto l’amministrazione comunale ha deciso di partecipare al bando regionale “Rinaturalizzazione suoli degradati o in via di degrado”, con l’obiettivo di abbattere i tre complessi residenziali, nati come cose popolari, in stato di completo abbandono e oggetto di continui atti vandalici e devastazioni, per trasformare lo spazio in un nuovo parco urbano con orti e aree attrezzate: «Stiamo lavorando per presentare il progetto entro la scadenza del bando a settembre – spiega la sindaca di Castellanza, Cristina Borroni -, ci auguriamo di potere così dare una nuova vita a quest’area».

La decisione segna un punto di svolta in una vicenda che da anni alimentava malcontento tra i residenti. L’area di via San Giulio, una delle zone più compromesse della città, potrà così essere recuperata grazie ai fondi messi a disposizione da Regione Lombardia, che copriranno i costi della demolizione e della rinaturalizzazione.

Il progetto prevede la totale eliminazione delle strutture esistenti e una riprogettazione complessiva dell’area, da destinare a verde pubblico. Nel nuovo parco troveranno spazio orti urbani e spazi attrezzati per attività ricreative e sociali.