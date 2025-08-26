Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi

È finito in carcere un giovane di 20 anni, cittadino straniero, arrestato nel pomeriggio di sabato 23 agosto a Varese con l’accusa di atti persecutori. La vittima è una ragazza di 23 anni, dipendente di un negozio del centro, che da circa due mesi subiva pedinamenti e appostamenti sul luogo di lavoro e persino sotto casa.

La denuncia e l’intervento della Polizia

Il 21 agosto scorso, stanca e spaventata dalle continue vessazioni, la donna si era rivolta in Questura per sporgere denuncia. Due giorni dopo, sabato 23, la situazione è precipitata: dopo l’ennesimo pedinamento, la ragazza ha chiamato il numero unico di emergenza 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti della Volante hanno rintracciato il giovane maghrebino nei pressi di una fermata dell’autobus, a poca distanza dal negozio della vittima. Condotto in Questura, la sua presenza davanti all’attività commerciale è stata confermata anche dalle telecamere comunali.

Arresto in flagranza differita

Grazie a queste immagini, è stato possibile procedere con l’arresto in flagranza differita per stalking, come previsto dalla Legge 168/2023, nota anche come “Legge Roccella”. Dopo il fotosegnalamento, l’arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Varese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.