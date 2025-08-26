Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
La Polizia di Stato è intervenuta sabato 23 agosto dopo l’ennesimo episodio: il giovane fermato grazie alle immagini di videosorveglianza
È finito in carcere un giovane di 20 anni, cittadino straniero, arrestato nel pomeriggio di sabato 23 agosto a Varese con l’accusa di atti persecutori. La vittima è una ragazza di 23 anni, dipendente di un negozio del centro, che da circa due mesi subiva pedinamenti e appostamenti sul luogo di lavoro e persino sotto casa.
La denuncia e l’intervento della Polizia
Il 21 agosto scorso, stanca e spaventata dalle continue vessazioni, la donna si era rivolta in Questura per sporgere denuncia. Due giorni dopo, sabato 23, la situazione è precipitata: dopo l’ennesimo pedinamento, la ragazza ha chiamato il numero unico di emergenza 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.
Gli agenti della Volante hanno rintracciato il giovane maghrebino nei pressi di una fermata dell’autobus, a poca distanza dal negozio della vittima. Condotto in Questura, la sua presenza davanti all’attività commerciale è stata confermata anche dalle telecamere comunali.
Arresto in flagranza differita
Grazie a queste immagini, è stato possibile procedere con l’arresto in flagranza differita per stalking, come previsto dalla Legge 168/2023, nota anche come “Legge Roccella”. Dopo il fotosegnalamento, l’arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Varese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.